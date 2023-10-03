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Malatya'da 253 bin 306 depremzedeye psikososyal destek verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerce bugüne kadar 253 bin 306 afetzedeye psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

15:04 . 3/10/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar afetzedelere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Psikososyal destek kapsamında 21 sabit, 26 mobil ekip tarafından hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, kent genelinde 41 psikososyal destek alanı kurulduğu ifade edildi.

Konteyner kentlerde kalan 35 bin 534 çocuğa Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) kapsamında eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bugüne kadar 26 ilden yapılan görevlendirmeler ile kendi çalışma arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 1521 çalışanımız 58 bin 131 hane ve 253 bin 306 afetzedemize ulaşmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her gün ortalama 115 çalışma arkadaşımız çadır kent ve konteyner kentlerde görevlerini ifa etmektedir. Destek çözüm ortaklarımız olan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından bugüne kadar sahada 223 bin 619 kişiye ulaşılmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve destek çözüm ortaklarımız ile bugüne kadar 476 bin 925 vatandaşımıza ulaşılmıştır. İlimizde bulunan şehit yakını ve gazilerimize ulaşılarak toplamda 3 bin 465 görüşme gerçekleştirilmiştir. 103 bin 774 çocuk ile sosyal iyileştirme kapsamında sportif faaliyetler yapılmış, çocuklara geleneksel oyunlar oynatılmıştır."



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#DEPREM
#Malatya
#psikososyal destek
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