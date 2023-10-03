Dört ili kapsayan Cumhurbaşkanı kararları: Sanayi alanları ilan edildi

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından fiyatı en fazla düşen ve artan iki ürün de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile "üniversite eğitim", fiyatı düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.