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Ekonomi

Dört ili kapsayan Cumhurbaşkanı kararları: Sanayi alanları ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki çok sayıda bölge sanayi alanı olarak belirlendi.

Kenan Biter
11:30 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yayımlanan kararlara göre.,

Adıyaman'ın merkez ilçesindeki bir alanın "Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı" olması,
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinde sınırları çizilen alanlar "Alibeyuşağı", "Dulkadiroğlu Çınarlı 1", "Dulkadiroğlu Çınarlı 2", "Dulkadiroğlu Halkaçayırı", "Urumoğlu", "Pazarcık Yol Boyu"nun sanayi alanı olarak belirlenmesi,
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ise "Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" ve "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" olarak düzeltilmesi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir alan da "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.





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#Malatya
#Şanlıurfa'
#Kenan Biter
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