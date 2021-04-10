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POLİTİKA

Malatya'da CHP’li heyete tepki: Hizmet eden biri gelince ‘diktatör’ demeye başladınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, Malatya’da bir vatandaşın tepkisi karşısında çaresiz kaldı. "Daha önce neredeydiniz" sorusunu yönelten esnaf, Öztrak’a "2002’den önce yazar kasa atılırken, mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydiniz? Hizmet eden biri geldi mi ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Malatyada CHP’li heyete tepki: Hizmet eden biri gelince ‘diktatör’ demeye başladınız
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Malatya’da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuruyemiş dükkanı olan bir esnafla sohbet eden Öztrak, aldığı tepki karşısında çaresiz kaldı.

"2002'den önce neredeydiniz?"

Öztrak ve beraberindekilere “2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu” diyen vatandaş, CHP’li heyete şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hizmet eden gelince yaftalıyorsunuz"

  • O zaman neredeydiniz? Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok.

Kılıçdaroğu'nun vaatini hatırlatınca sustu

Öztrak’ın bu sözlerin ardından “İşsizler var onu ne yapacağız” demesi üzerine esnaf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter” söylemini hatırlatarak, “O zaman Kılıçdaroğlu'nun dediğini yapacağız. Her muhtara bir danışman vereceğiz. İşsizlik bitecek. Bunu sizin genel başkanınız diyor” cevabını verdi.

Malatyalı esnaftan CHP Sözcüsü Öztrak’a tepki: Hizmet edeni ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz daha önce neredeydiniz?
OYNAT 02:23
Malatyalı esnaftan CHP Sözcüsü Öztrak’a tepki: Hizmet edeni ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz daha önce neredeydiniz?
Cumhuriyet Halk Partisi'nden aralarında 3 genel başkan yardımcısının da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir heyet 'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen araçla Malatya'ya gitti. Partililerle görüşen Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Bölgede kuruyemiş dükkanı olan bir esnaf ile sohbet eden Öztrak, esnafın '2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz' sözleri karşısında çaresiz kaldı.

Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın
OYNAT 00:40
Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Ne olur bu kez siz kazanmadığınız zaman başka birisi geldiği zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var” dedi.
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