Malatya'da CHP’li heyete tepki: Hizmet eden biri gelince ‘diktatör’ demeye başladınız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, Malatya’da bir vatandaşın tepkisi karşısında çaresiz kaldı. "Daha önce neredeydiniz" sorusunu yönelten esnaf, Öztrak’a "2002’den önce yazar kasa atılırken, mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydiniz? Hizmet eden biri geldi mi ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Malatya’da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuruyemiş dükkanı olan bir esnafla sohbet eden Öztrak, aldığı tepki karşısında çaresiz kaldı.
"2002'den önce neredeydiniz?"
Öztrak ve beraberindekilere “2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu” diyen vatandaş, CHP’li heyete şu sözlerle tepki gösterdi:
"Hizmet eden gelince yaftalıyorsunuz"
O zaman neredeydiniz? Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok.
Kılıçdaroğu'nun vaatini hatırlatınca sustu
Öztrak’ın bu sözlerin ardından “İşsizler var onu ne yapacağız” demesi üzerine esnaf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter” söylemini hatırlatarak, “O zaman Kılıçdaroğlu'nun dediğini yapacağız. Her muhtara bir danışman vereceğiz. İşsizlik bitecek. Bunu sizin genel başkanınız diyor” cevabını verdi.