Malatya'da düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 adet silah ele geçirildi

İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; dokuz ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

GÜNDEM Malatya'da feci olay: Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü