Gündem Malatyada düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 adet silah ele geçirildi
MALATYA

Malatya'da düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 adet silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
​Malatyada düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 adet silah ele geçirildi
Evinde el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalandı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; dokuz ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

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