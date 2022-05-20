Malatya'da düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 adet silah ele geçirildi

İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; dokuz ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.
İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; dokuz ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.
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