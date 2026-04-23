Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya’da küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi: İki kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

23:3723/04/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da küçükbaş hayvan yüklü tırın devrildiği kazada iki kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu.

Olay, Malatya-Arapgir karayolu Morhamam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan küçükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada iki kişi yaralanırken, yaklaşık 80 koyun telef oldu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#TIR
#Hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul genç kategorisi kura çekiliş listesi başvurusu kabul-reddedilenlerin isimleri