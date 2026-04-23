Malatya’da küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi: İki kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

Malatya’da küçükbaş hayvan yüklü tırın devrildiği kazada iki kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu.
Olay, Malatya-Arapgir karayolu Morhamam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan küçükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada iki kişi yaralanırken, yaklaşık 80 koyun telef oldu.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
