Malatya’nın trafik derdi adım adım tarih oluyor

Alparslan Türkeş Bulvarı ile Gülümser Caddesi’nin büyük bölümünün tamamlandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çok kısa sürede Malatya için gurur verici bir tablonun ortaya çıktığını söyledi. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Başkan Gürkan, “Gülümser Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Sivas yoluna bağlanan yeni açılan bağlantı yolumuz, bu bölgede 20 kilometrelik bir alanın ferahlamasını sağlayacak. Göreve geldiğimizde bölgenin en büyük sorunu olarak karşımıza çıkan ulaşım ve trafik, yaptığımız bu çalışmalarla tarihe karışacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi

TÜFENKÇİ: CADDE İLE GURUR DUYDUM

Malatya’nın en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Açılan yol ile birlikte düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılan caddelerimizi gezdik. Gerçekten gurur duydum. Başkanımız göreve geldikten sonra trafik için çok çeşitli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalardan birkaçı Alparslan Türkeş Bulvarı, Gülümser Caddesi ile yeni açılan bağlantı yolu ve eski SSK kavşağı, gerçekten çok modern bir bulvara dönüşmüş. İstasyon kavşağından gelen bir araç çevre yoluna girmeden çok rahat bir şekilde Sivas yoluna çıkabiliyor. Malatya büyüyor, güzelleşiyor. Yaşanabilir bir yer haline geliyor” diye konuştu.

BULUTLU MAHALLESİ’NE ZİYARET

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile birlikte Bulutlu Mahallesi’ni ziyaret ettiler. 24 Ocak Depremi sonrası Bulutlu Mahallesi’nde kurulan konteyner kentte yaşayan mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Gürkan, vatandaşların sorunlarını dinledi. Depremden bölgenin çok etkilendiğini hatırlatan Gürkan, “Deprem sonrası mahallemize gittiğimizde sağlam tek binanın cami olduğunu gördük. Evlerin büyük bölümü hasar görmüştü. Konteyner kent kurulması için altyapıyı hazırladık. Salgından sonra devlet ve millet olarak el ele verip memleketimizi daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

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İhtiyacı olan illere maske yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan meake kolileri.

Öte yandan Malatya genelinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacı olan diğer İllere de maske gönderimine başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il genelinde olduğu gibi Malatya dışından gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bazı illerden gelen talepleri de kendi imkânlarımız çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Malatya maske üretiminde oldukça başarılı bir şekilde organize oldu. Hem kendi ihtiyacını hem de Türkiye’de maskeye ihtiyaç duyan diğer illerin maske ihtiyacını karşılayabilecektir” dedi.