Maltepe Belediyesi'nden CHP'li Başkan Kılıç'ın alkollüyken karıştığı kazaya ilişkin açıklama: Araçlar değer kaybetmesin diye kaza tutanağı tutulmadı

Maltepe Belediyesi, Başkan Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddialarının gerçek dışı ve maksatlı olduğuna yönelik açıklama yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" ifadesi kullanıldı.

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Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli N.E.A.'nın ihmali sonucu meydana gelen trafik kazasının geçen yıl gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli N.E.A. adlı personelimiz, toplantının ardından Belediye Başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliği nedeniyle kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir.

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"Alkol söz konusu değildi" savunması

Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur. Ayrıca güvenlik güçlerince kaza yerine müdahale edilmiş olup herhangi bir alkol vb. unsurun mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

Bu noktada olaya taraf kişiler önce hasarın karşılanmasını talep ettiği, akabinde personelimiz hasarı karşıladığı halde daha sonra 'Bize para teklif ediyorlar, biz kabul etmiyoruz.' gibi bir söylemle olayı maksadının dışına taşımaları ve kişileri gerçek dışı ithamlarla hedef göstermeleri ciddi anlamda ahlaki bir sorunu ortaya çıkarmıştır."

Ne olmuştu?

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın geçen yıl ağustos ayında alkollü araç kullanarak kırmızı ışıkta aracına çarptığını ve kazayı da başkasının üstlendiğini iddia eden bir kişi, olay anında çektiği görüntüler nedeniyle de tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

GÜNDEM CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti

OYNAT 01:22 CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı öne sürüldü. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini iddia etti. BiP'te paylaş

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