Gündem Maltepede baba dehşeti Beş aylık bebeğini rehin aldı evi ateşe verdi
İSTANBUL

Maltepe'de baba dehşeti: Beş aylık bebeğini rehin aldı evi ateşe verdi

İstanbul Maltepe'de, 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

Haber Merkezi DHA
Maltepede baba dehşeti: Beş aylık bebeğini rehin aldı evi ateşe verdi
Elindeki bıçakla kendisine zarar veren Baki Ü. hastaneye götürüldü.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Şüpheli Baki Ü, polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi.

Yaralı Baki Ü'nün, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi.

İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

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