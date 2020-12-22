Maltepe'de hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın

İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.
İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.