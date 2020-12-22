Maltepe'de hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın

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Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

TBMM’deki grup toplantısında AK Parti’ye oy veren çiftçilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil" dedi.