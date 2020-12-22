Gündem Maltepede hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın
İSTANBUL

Maltepe'de hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın

İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maltepe'de özel hastanede yangın.
Maltepe'de özel hastanede yangın.

İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.

DHA
İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

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