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İSTANBUL

Maltepe'de yollar buz pistine döndü sürücüler yolda kaldı: 'Ne kar küreme aracı var ne de tuzlama'​

Maltepe'de yollar buz pistine döndü sürücüler yolda kaldı: 'Ne kar küreme aracı var ne de tuzlama'

Maltepe’de kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanan yolda aracıyla patinaj çeken Mehmet Uğurlu, "Yolda kaldık. Görüyorsunuz hava şartlarını. Ne kar küreme araçları var ne de caddede tuzlama var. Kaldım yolda. Patinaj çekerek buraya geldim. Aracımızda kış lastiği olmasına rağmen" derken diğer sürücü Süleyman Uçay da "Burada yaklaşık bir saattir yol trafiğe kapalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme araçlarının bu caddeyi temizlemesi lazım. Belediyenin otobüsleri gidemiyor bu yolda. Şu anda bu yol trafiğe kapalı ve buraya gelip çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sürücüler yolda kalan araçları itmek zorunda kaldı.
Sürücüler yolda kalan araçları itmek zorunda kaldı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Maltepe, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesinde aniden bastıran kar yağışı buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeniyle sürücüler iki yönde de caddede ilerlemekte güçlük çekerken uzun kuyruklar oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park etti. Bazı ise buzlanan yolda gitmek için patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar sürücülere yolda ilerlemeleri için yardımcı oldu. Öte yandan aniden bastıran kar yağışında motosikletlinin gitme çabası kameraya yansıdı.

"NE KAR KÜRÜME ARAÇLARI VAR NE DE CADDEDE TUZLAMA VAR"

Buzlanan yolda aracıyla patinaj çeken Mehmet Uğurlu, "Yolda kaldık. Görüyorsunuz hava şartlarını. Ne kar kürüme araçları var ne de caddede tuzlama var. Kaldım yolda. Patinaj çekerek buraya geldim. Aracımızda kış lastiği olmasına rağmen" dedi.

Yollar tuzlanmadığı için ve kar temizlenmediği için sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolda kalan Şenol Keser "Kar yağışını bu kadar beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Bugün kar yağışı olmayacağını düşündük. İki gündür rahat bir şekilde eve gidip geliyorduk. Bugün ise yolda kaldık. Evden çıkalı yarım saat oldu. Hatta aracımı ana caddeye park ettim ki rahat bir şekilde çıkayım diye ama ara sokaklar daha kötü" diye konuştu.

Başka bir sürücü Süleyman Uçay "Burada yaklaşık bir saattir yol trafiğe kapalı. Burası Fındıklı Mahallesi otobüslerin son durağı ve otobüsler görüldüğü gibi gidemiyor bu yolda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme araçlarının bu caddeyi temizlemesi lazım. Belediyenin otobüsleri gidemiyor bu yolda. Şu anda bu yol trafiğe kapalı ve buraya gelip çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

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