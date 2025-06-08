Manavgat'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Çeltiikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Çeltikçi istikametine gitmekte olan Ekrem T.'nin kullandığı 07 AUY 043 plakalı otomobil ile ara yoldan çıkan Adem Ö.'nün kullandığı 07 L 4972 plakalı kamyonet ile çarpıştı.