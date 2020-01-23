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İSTANBUL MANİSA

Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a 'zemin' uyarısı: Daha fazla hissedilen yerler zemini problemli yerler

Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a 'zemin' uyarısı: Daha fazla hissedilen yerler zemini problemli yerler

Manisa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin pek çok ilde hissedilmesinin "normal" olduğunu belirten uzmanlar, merkez üssüne kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul'daki bazı vatandaşların depremi daha güçlü hissetmelerinde ise "kötü zeminin" etkili olduğuna dikkati çekti. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Kötü zeminler deprem dalgalarını büyütüyor, normalden fazla hissedilmesine neden oluyor. Depremin daha fazla hissedildiği yerler zemini problemli yerler" dedi. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Manisa'daki son deprem, yaklaşık 3 bin 800 ton dinamit patlamasına eşdeğer" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kötü zeminlerin deprem dalgalarını büyüttüğü belirtildi.
Kötü zeminlerin deprem dalgalarını büyüttüğü belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün saat 22.22'de meydana gelen ve 9,8 saniye süren 5,4 büyüklüğündeki deprem sadece merkez üssü ve yakınlarında değil, kilometrelerce ötedeki İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi illerde de hissedildi. İstanbul'un bazı ilçelerindeki vatandaşlar ise depremden kentin diğer bölgelerinde yaşayanlardan daha fazla etkilendi.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır yaptığı açıklamada, Manisa'da meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedilmesinin normal olduğunu söyledi. Merkez üssüyle İstanbul arasındaki mesafeye bakıldığında depremin meydana geldiği derinliğin de önemsizleştiğini ifade eden Çakır, küçük depremlerin yakın mesafelerde, büyük depremlerin ise uzak mesafelerde hissedilebileceğini dile getirdi.

  • İstanbul'da bazı ilçelerin diğerlerine göre depremi daha fazla hissetmesinin ise zeminle alakalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çakır, "Kötü zeminler deprem dalgalarını büyütüyor, normalden fazla hissedilmesine neden oluyor. Depremin daha fazla hissedildiği yerler zemini problemli yerler." dedi.

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"Gözardı edilecek bir deprem değil"

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz de Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıkladığını, bunun da "gözardı edilecek bir deprem" olmadığını kaydetti. Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından da İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bazı binalarda ince çatlaklar oluştuğunu anlatan Tüysüz, "Manisa'daki son deprem, yaklaşık 3 bin 800 ton dinamit patlamasına eşdeğer." dedi.

Tüysüz, depremin İstanbul'da bazı bölgelerde daha fazla hissedilmesinde ise bölgenin zemininin etkili olduğunu ifade ederek, depreme nerede olunursa olunsun hazırlıklı olmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Deprem anı marketin güvenlik kamerasında
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Deprem anı marketin güvenlik kamerasında
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