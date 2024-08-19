Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları kontrol altında

Almanya'da her yıl 30 binden fazla kişinin katıldığı festival bu yıl facia ile sonuçlandı. Leipzig şehrindeki Highfield Festivali'nde içinde çok sayıda kişinin bulunduğu dönme dolap bir anda alev aldı. Kıvılcımlar saçarak dönmeye devam eden dönme dolapta yaklaşık 30 kişi yaralandı. İşte, facianın görüntüleri…