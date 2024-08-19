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Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınlarının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Seren Som
11:04 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:13 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı devam eden yangınlara ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
  • Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
  • Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.
  • İzmir Menderes ve Muğla Ula ile Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.
  • Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor."



#Manisa
#Uşak
#İbrahim Yumaklı
#Orman Yangını
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