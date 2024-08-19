Bakan Yumaklı güzel haberleri peş peşe duyurdu: Beş noktadaki orman yangını kontrol altında

Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Yumaklı devam eden yangınlara ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- "Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
- Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
- Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.
- İzmir Menderes ve Muğla Ula ile Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.
- Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor."
Muğla'daki yangınlar kontrol altında
Muğla'daki yangınlar kontrol altında
Bakan Yumaklı,
"Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor"
ifadelerini kullandı.
Aydın Bozdoğan'daki yangın kontrol altında
Aydın Bozdoğan'daki yangın kontrol altında
Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.
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2 saat önce