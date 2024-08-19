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Bakan Yumaklı güzel haberleri peş peşe duyurdu: Beş noktadaki orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Gördes, Uşak Eşme, Muğla Ula ile Yatağan ve Aydın Bozdoğan'daki orman yangınlarının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Seren Som
17:11 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:11 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı devam eden yangınlara ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
  • Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
  • Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.
  • İzmir Menderes ve Muğla Ula ile Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.
  • Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor."

Muğla'daki yangınlar kontrol altında

Bakan Yumaklı,
"Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor"
ifadelerini kullandı.

Aydın Bozdoğan'daki yangın kontrol altında

Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.



#Manisa
#Uşak
#İbrahim Yumaklı
#Orman Yangını
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