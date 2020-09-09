Manisa'da 8 ayda 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı: Bu bölgede 7’ye kadar deprem üretecek faylar var Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 ayda yaklaşık 7 bin deprem üreten fay hattı üzerinde 7 adet hendek açılarak incelemelerde bulunuldu. Açılan hendeklerde fay hattı üzerinde incelemelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Geçmiş verilere baktığımız zaman 18 Kasım 1919 yılında Soma’da 6.9 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu depremde 3 bin kişi ölmüş. Yine 1845 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve yine önemli bir can kaybı var. Dolayısıyla bu bölgede 7’ye kadar deprem üretecek faylar var" dedi.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 09:38 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 09:55 İHA