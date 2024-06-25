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Manisa'da korkutan deprem: AFAD çevre illerde de hissedilen sarsıntının büyüklüğünü açıkladı

Manisa'nın Soma ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

07:20 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 09:11 - 25/06/2024 Salı
DHA
Manisa gece yarısı depremle uyandı
Manisa gece yarısı depremle uyandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36'da merkez üssü Manisa'nın
Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.


#Manisa
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#AFAD
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