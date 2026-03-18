Manisa’da durakta bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti

Manisa Turgutlu'da otobüs durağında bekleyen 67 yaşındaki kişi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan vatandaşın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Turan Mahallesi İbramcı Parkı yakınındaki durakta dün otobüs bekleyen H.H.C'nin (67) karın bölgesinden bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili sortuşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. (34) olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.