Manisa’da durakta bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti

20:4518/03/2026, Çarşamba
Gözaltına alınan zanlının, birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Manisa Turgutlu'da otobüs durağında bekleyen 67 yaşındaki kişi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan vatandaşın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 67 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi İbramcı Parkı yakınındaki durakta dün otobüs bekleyen H.H.C'nin (67) karın bölgesinden bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili sortuşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. (34) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Rayo Vallecano - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi rövanş maçı