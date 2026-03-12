Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Heyelan paniği: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tek şeritte oluşan toprak yığını temizlendi

Heyelan paniği: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tek şeritte oluşan toprak yığını temizlendi

22:0912/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından karşı yönde oluşturulan tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanan İstanbul-İzmir Otoyolu, ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan toprak ve kaya parçalarının temizliği için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüldü.


Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde kontrollü kazı yaptı, yol kenarında biriken toprağı da kaldırdı.

Yamaçta bulunan çam ağaçlarını güvenli alanlara taşıyan ekipler, heyelan riski bulunan bölgeyi tıraşlayarak düzenledi.


Heyelanın başlangıç noktasında ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Otoyoldaki bariyerleri de yenileyen ekipler, olası risklere karşı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.


Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

Olay


Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

Ekipler, yolun temizliği ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatmıştı.



#Manisa
#İstanbul
#İzmir
#Turgutlu
#İstanbul-İzmir Otoyolu
#Heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi bir atasözüdür? Yürek burulmaz, Kader eskimez, Kısmet daralmaz, Gönül kocamaz