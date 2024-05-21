Manisa'da feci kaza! İki işçi servisiyle bir otobüs çarpıştı: 35 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı fabrikaya işçi taşıyan 2 servis aracı zincirleme kaza yaptı.
35 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre 35 işçi çeşitli yerlerinden yaralanarak bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Turgutlu İzmir kara yolu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğünde meydana geldi. Hasan Özdemir'in (60) kullandığı 45 J 6542 plakalı midibüs, Suat Demir (58) yönetimindeki 45 ADY 420 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüs de çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerleyen Levent Ilgazcan'ın (56) kullandığı 45 AJL 098 plakalı otobüse çarptı. Zincirleme kazada 35 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücüler ve otobüsteki işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslar ve özel araçlarla Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Turgutlu-İzmir kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
İnceleme başlatıldı
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.