Manisa'da feci kaza! İki işçi servisiyle bir otobüs çarpıştı: 35 yaralı

İhbarla olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücüler ve otobüsteki işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslar ve özel araçlarla Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.