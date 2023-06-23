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Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın: 17'nci saatinde kontrol altına alındı

Manisa'da, organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 17'nci saatinde kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, "Yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yakın yerlerde oturanların mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları önerilmektedir" uyarısında bulundu.

17:41 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Manisa Yunusemre ilçesi Muradiye OSB

Manisa Yunusemre ilçesi Muradiye OSB

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye OSB’de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30’da başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 17 saat sonra kontrol altına alındı.


Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara,
"Yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yakın yerlerde oturanların mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları önerilmektedir"
uyarısında bulundu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 17 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın kapsamında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi veya Çevrenin Taksirle Kirletilmesi' başlıklı 181 ve 182'nci maddeleri doğrultusunda işletme yetkilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 'Çevre lisansı' olduğu öğrenilen geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Konuya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.





#Manisa
#yangın
#Organize Sanayi Bölgesi
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