Orman yangınları art arda başladı: Üç ilde daha ormanlık alana girişler yasaklandı

Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara girişlere izin yok.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kontrollü ateş yakmanın kısıtlandığı söz konusu tescilli orman parkı, piknik ve mesire alanlarıyla ilgili bilgilere Valiliğin "bursa.gov.tr" web adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
Çanakkale
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınlarının yaşanması ve bu konuda oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar beklendiğinden, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Kütahya
Kütahya'da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararlarına göre, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Ayrıca, yangınlara etkin ve hızlı müdahale amacıyla orman yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanlarda konuşlandırılacak.
Bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yangın riskinin en fazla olduğu günlerde orman muhafaza memurları ve jandarma birliklerinden yararlanılarak devriye sistemi oluşturulacak.