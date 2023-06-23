Orman yangınları art arda başladı: Üç ilde daha ormanlık alana girişler yasaklandı

"30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Bursa ili ve ilçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.