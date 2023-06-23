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Marmaris'te orman yangını çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi.

16:05 . 23/06/2023 Friday
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Marmaris

Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Sarıana Mahallesi’ndeki çıkan yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'da da yangın: 1 saatte söndürüldü

Kaş, ilçesi İkizce Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi. Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


#Marmaris
#Yangın
#muğla
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