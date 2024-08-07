Manisa'da kahreden kaza: Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonuyla geri manevra yapan Şükrü Erdem (63), mevsimlik işçi ailesiyle geldiği tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

Şoför Erdem ise çocuğun yakınları tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.