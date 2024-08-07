|
Gündem

Manisa'da kahreden kaza: Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede öldü.

12:52 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:53 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA
Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü tabancayla vurdu.
Manisa'da kamyonun altında kalan çocuğun ölmesi üzerine yakınları sürücüyü tabancayla vurdu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonuyla geri manevra yapan Şükrü Erdem (63), mevsimlik işçi ailesiyle geldiği tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.


Şoför Erdem ise çocuğun yakınları tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.


Olay, saat 13.00 sıralarında Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun yakınları şoförü tabancayla öldürdü

Kaza sonrası çocuğun yakınları ise kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran C.K. (28) ve E.K.'yı (34) gözaltına aldı.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



#Manisa
#kaza
#cinayet
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ege'nin yaz sofralarının vazgeçilmezi: Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? İşte tarifinin püf noktaları