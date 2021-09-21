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MANİSA

Manisa’da korkunç cinayet: Yanında kaldığı babasının boğazını kesti

Manisa’nın Kula ilçesinde cinnet getiren genç kadın birlikte yaşadığı babasının boğazını kesti. Ablasının yanında giderek babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kadın, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Manisa’da korkunç cinayet: Yanında kaldığı babasının boğazını kesti
Manisa'da eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü.

Olay, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı kırsal Bayramşah Mahallesi’nin Altıkapılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızı tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

3 ay önce annesini kaybetti

36 yaşındaki katil zanlısının, 3 ay önce annesini kaybettiği ve psikolojik sorunlarını olduğu öğrenildi. Babası ile sürekli tartıştığı ve mahalledeki vatandaşların çabalarıyla barıştırıldığı öğrenilen katil zanlısı, işlemleri başlatılmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı olarak sürüyor.

İHA

“Ölmediyse ambulansı ara”

Kendisinin evde olmadığı sırada cinayetin işlendiğini dile getiren katil zanlısının kız kardeşi Selma Akkoyun, "Ben evde yoktum. Kardeşim yanıma geldi ve ‘babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü. Eğer ölmediyse ambulansı ara’ dedi. Bende hemen eve geldim babama seslendim, babamın boğazı kesilmiş hareketsiz olarak koltuğun üzerinde yatıyordu, komşularla jandarmaya haber verdik.” dedi.

İHA

Sürekli kavga ediyorlardı

Katil zanlısı kadın ile babasının sürekli olarak kavga ettiğini söyleyen Bayramşah Mahalle Muhtarı Erol Kurnaz, “Şahıslar devamlı kavga ediyordu. Mahalleli vatandaşlar ile biz barıştırıyorduk. Sabah komşuları aradı beni, kızın babasının boğazını kestiğini söylediler ve hemen jandarmaya haber verdik. Geldiğimizde Recep amca ölmüştü.” diye konuştu.

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