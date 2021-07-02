Manisa'da 'pes' dedirten olay: Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde gördüğü şiddet nedeniyle eşine boşanmak istediğini söyleyen 3 kız çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Oymak’ın boğazı, çocuklarının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından önce falçatayla, ardından da bıçakla kesildi. Talihsiz kadın, o sırada evlerine gelen anne ve babası tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Boğazında 15 santimetre kesik olan ve 15 dikiş atılan talihsiz kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu.

İhbar üzerine eşini bıçaklayan Mikail Oymak, 23 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mikail Oymak hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Manisa Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İHA 3 kız çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Oymak’ın boğazı, çocuklarının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından önce falçatayla, ardından da bıçakla kesildi.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına Esra Oymak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör ve tanıklar katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada Esra Oymak’ın ablası Hatice Tan (31) ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş (65) ile kızları Deniz Oymak (13) dinlendi.

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Tanık olarak dinlenen abla Hatice Tan, "Kız kardeşim son dönemlerde zaten ayrılmak istiyordu. Kız kardeşimden olmadık şeyler istiyordu. Kardeşimi sürekli tehdit ediyordu. Olay olmadan 3-4 gün önce evlerine gitmiştim. Orada da tartışmaları devam ediyordu. Tartışmanın sebebi ise Mikail İstanbul’a gitmişti. Döndüğünde işi yoktu. Esra da iş bulmasını istiyordu. Ben uyku hapı kullanıyorum. O gece Esra uyuyamayınca Mikail bana ‘Abla o uyku haplarından birini Esra’ya ver’ dedi. Ben de Esra’ya bir tane verdim, içti. Yaşanan olayı da annemden öğrendim. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Esra, istememesine rağmen kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 3 yıldır evlilikleri sallantıdaydı. 2 yıl önce Esra bırakıp Gaziantep’e gitti. Abim Esra’yı tekrar evine gönderdi. Esra çevre ve aile baskısı sebebiyle evine döndü" dedi.

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İHA Talihsiz kadın, o sırada evlerine gelen anne ve babası tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı.

“Kızımı pencereden çıkardım”

Esra Oymak’ın annesi Cemile Ateş ise yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı:

"Kızım beni aradı, anne ’Mikail yine işe gitmiyor. Ben boşanmak istiyorum’ dedi. Onlara giderken sokağın başında ses duydum. Kızımın olduğunu anladım. Kızım ’Anne beni kurtar’ diyordu. Gittiğimde kızımın boynunda iki bıçak vardı. Kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince ’Oğlum bırak’ dedim. O esnada kızı bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı" diye konuştu.

Bıçakla yaralamaya maruz kalan Esra Oymak ise, “Evliliğimiz 3 yıldır iyi gitmiyordu. Sürekli şiddete maruz kalıyordum. Çalışmıyordu da. Ben 2 yıl önce evi terk ettiğimde Gaziantep’e gittim. Abim ve ailem tekrardan evime gönderdi. Olay günü de boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit etti. Bu olay yaşandı. 3 gün önce de bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattıysam neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum” ifadelerini kullandı.

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DHA

Mikail Oymak ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Oymak, "Ablasının o gün bize geldiği doğru. Ama o gün eşimle aramda bir tartışma olmadı. Uyku hapı almıştı. Ayrıca dökümü yapılan ses kayıtlarında da Hatice abla ile yapmış olduğum görüşme vardır. Ben eşimi bıçaklamadım. Olay evin içerisinde oldu. Kayınvalidemin dışarıdan görmesi de mümkün değil” dedi.

Dava, telefon görüşme kayıtlarının incelenmesi amacıyla 14 Eylül’e ertelendi.

DHA Mikail Oymak.

“Öldükten sonra haber olmak istemiyorum”

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Esra Oymak, “Adalete güveniyorum. İnşallah yaptığını çekecektir. Bana 3-4 gün önce mektup göndermiş. Gönderdiği mektuplardan dengesiz olduğunu anlıyorum. Bana hem zarar verdi hem de şimdi aşk mektupları gönderiyor. Mektuplardan da psikolojisinin iyi olmadığı belli oluyor. Korkuyorum tabii ki. Cezasını çeksin istiyorum. Çıkınca bana, çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korkuyorum. Aldatma iftirasını, boşanmayı hazmedemediği için ortaya attı. Boşanmak istediğimde de ’Ben ayrılmam, seni öldürürüm’ diyerek tehditler savurdu. Ben de diğer kadınlar gibi öldükten sonra haber olmak istemiyorum. Şimdi sesimi duysunlar” dedi.

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DHA

FOTOĞRAF 6 Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen 20 Kasım günü, iddiaya göre, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a (32) boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde genç kadının boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Oymak, tesadüfen gelen anne-babası tarafından, pencereden çıkartılarak ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Hala yaşadığı korku dolu anların şokunu yaşayan Esra Oymak, çocuklarıyla birlikte psikolojik tedavi görüyor. Oymak, eşinin cezaevinden tehditlerini sürdürdüğünü belirterek, tahliye edilmemesini istedi. Yaşadıklarının hem kendisinin hem de çocuklarının rüyalarını girdiğini anlatan Esra Oymak, Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Bizi, resmen yıktı. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, benim de öyle. Cezası neyse çeksin istiyorum. Psikolojik olarak 'ölüm' hissi yaşıyorum. Korkuyorum. Sokağa bile çıkamıyorum. Şu an tedavi amaçlı haplar kullanıyorum. Daha da kötü olmaya başladım, çocuklarım da aynı şekilde kötü durumda. Çocuklarımı daha dün psikoloğa götürdüm. 'Yine gelir, tekrar aynı şeyleri yapar' diye cezaevinden çıkmasını istemiyorum dedi. Oymak, O an gözlerimin önünden gitmiyor. 'Seni öldüreceğim' diye geldi, falçatayı direk boğazıma salladı. Amacı korkutmak değil, öldürmekti. Cezaevinden mektup yazarak, tehdit ediyor. Ben mektup yazmasını ve mektupların getirilmemesini istiyorum. Mektubu dahi tedirgin ediyor. Bütün hayatım karardı. Kimseye güvenim kalmadı. Herkesten korkmaya başladım diye konuştu. Eşi tarafından boğazı kesildi anne babası kurtardı Manisa'da, boşanmak istediği 32 yaşındaki eşi Mikail Oymak tarafından çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazı kesilen ve tesadüfen gelen anne-babası tarafından ölümden kurtarılan 31 yaşındaki Esra Oymak, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Çocuklarıyla birlikte psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Oymak, cezaevinden tehditlerini sürdüren eşinin, tahliye edilmemesini istedi.

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