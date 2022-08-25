Manisa’daki düğünde taş ve sopalı kavga çıktı: İkisi ağır 11 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede düğün merasimi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi ambulanslar ve vatandaşlar kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar F.G.(42), Ü.B.(14), E.B.(36), R.U.(18), M.E.G.(42), A.B.(38), T.Y.(19), F.B.(23), B.B.(18), C.E.(27) ve E.B.(37) Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Yaralılardan R.U.(18) ve T.Y.(19) ile ağır yaralı M.E.G.(42) ve A.B.(38) çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Emniyet güçleri, hastane bahçesinde toplanan tarafların yeniden bir taşkınlık yapmaması için hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi de, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli 10 şahsın akıbetleri, emniyette tamamlanacak işlemlerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

FOTOĞRAF 14 İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere birçok ilçede başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi adeta gündüze çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.<br><br>Üsküdar Sahil’deki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olurken gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. İstanbul'da ise boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

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