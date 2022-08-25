Gündem Manisadaki düğünde taş ve sopalı kavga çıktı İkisi ağır 11 yaralı
MANİSA

Manisa’daki düğünde taş ve sopalı kavga çıktı: İkisi ağır 11 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı düğünde çıkan kavgada 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Olayla ilgisi bulunan 10 kişi emniyet güçlerince yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Manisa’daki düğünde taş ve sopalı kavga çıktı: İkisi ağır 11 yaralı
Olayla ilgisi bulunan 10 kişi emniyet güçlerince yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede düğün merasimi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi ambulanslar ve vatandaşlar kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar F.G.(42), Ü.B.(14), E.B.(36), R.U.(18), M.E.G.(42), A.B.(38), T.Y.(19), F.B.(23), B.B.(18), C.E.(27) ve E.B.(37) Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan R.U.(18) ve T.Y.(19) ile ağır yaralı M.E.G.(42) ve A.B.(38) çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Emniyet güçleri, hastane bahçesinde toplanan tarafların yeniden bir taşkınlık yapmaması için hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi de, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli 10 şahsın akıbetleri, emniyette tamamlanacak işlemlerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi
FOTOĞRAF 14
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İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere birçok ilçede başladı.
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Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi adeta gündüze çevirdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
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İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.<br><br>Üsküdar Sahil’deki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Title
Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olurken gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. İstanbul'da ise boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

TEM Otoyolunda kan donduran kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan 31 ADU 875 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savruldu. 4 kişi ise otomobilde sıkıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
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Dehşete düşüren kazada itfaiye ekipleri araçta sıkışan dört kişiyi çıkartma çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri otomobilden dışarıya uçan iki kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri otomobilden uçarak yola savrulan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, diğer kazazede ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 4 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan son vatandaşın da çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Kan donduran kazada 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti
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Yaşanan talihsiz kazada, Erdinç D., Ercüment D., Onur K., Ömer Ç., Ali A. olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybederken Samet I.’nin İse hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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Kaza nedeniyle trafik ekipleri otoyolda trafiğin kontrollü olarak ilerlemesine müsaade etti. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kaza yerinde hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de uzun süre bölgede çalışma yaptı.
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Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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Emniyetin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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Kaza sırasında bariyerlere çarptıktan sonra savrularak ağaca çarpan otomobil tanınmaz hale geldi. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.
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TEM Otoyolunda kan donduran kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolunun Esenler mevkiinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Faciadankıl payı dönüldü

Faciadan
kıl payı dönüldü

​Kontrolden çıkan otobüs refüje çarparak durabildi.
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Düğün savaş alanına döndü

​Manisa'daki taş ve sopalı kavgada 11 yaralı var.
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