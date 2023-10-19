Kemal Kılıçdaroğlu - Mansur Yavaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamıştı. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermişti.
CHP'deki iç karışıklık, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in adımlarıyla daha da alevlenmişti. İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparken, Özel ise CHP Genel Başkan adaylığını ilan etti. İmamoğlu ve Özel'in başını çektiği harekete Mansur Yavaş'ın da destek verdiği iddia edilmişti.
Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
'Değişimci' Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verdi
CHP'li Barış Yarkadaş, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olabilmesi için imza verdiğini açıkladı.
CHP yandaşı Fatih Portakal: Yavaş da Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'na destek veriyor
Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun 'negatif duygu uyandıran siyasetçi' olduğunu gösteren anketi beğenmişti
Yavaş, geçtiğimiz günlerde, resmi X hesabından Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğenmişti.
Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyordu.