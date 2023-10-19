"CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyük Kurultay Delegesi Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için imza verdi. Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi için açılan metne imza attı."