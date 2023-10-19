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'Değişimci' Mansur Yavaş adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verdi

Seçimlerde alınan yenilgiden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan partililer, CHP liderine karşı 'değişim' hareketi başlattı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği harekete Mansur Yavaş'ın da destek verdiği iddia edilmişti. CHP'li Barış Yarkadaş, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olabilmesi için imza verdiğini açıkladı.

Hüseyin Berk
21:45 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Mansur Yavaş

Kemal Kılıçdaroğlu - Mansur Yavaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamıştı. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermişti.

CHP'deki iç karışıklık, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in adımlarıyla daha da alevlenmişti. İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparken, Özel ise CHP Genel Başkan adaylığını ilan etti. İmamoğlu ve Özel'in başını çektiği harekete Mansur Yavaş'ın da destek verdiği iddia edilmişti.

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

'Değişimci' Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verdi

CHP'li Barış Yarkadaş, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olabilmesi için imza verdiğini açıkladı.

X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yarkadaş,
"CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyük Kurultay Delegesi Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için imza verdi. Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi için açılan metne imza attı."
ifadelerini kullandı.
Yarkadaş'ın paylaşımının altında birçok CHP'li Yavaş'a
"Neyin karşılığında imza attın"
diyerek tepki gösterdi.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Yavaş da Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'na destek veriyor

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içerisinde başlattığı 'değişim' çağrısına, Mansur Yavaş'ın da destek verdiğini ifade etmişti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan taraf olanları isim isim duyuran Portakal,
"Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte yürüyeceği söyleniyor."
iddiasında bulunmuştu.

Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun 'negatif duygu uyandıran siyasetçi' olduğunu gösteren anketi beğenmişti

Yavaş, geçtiğimiz günlerde, resmi X hesabından Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğenmişti.

Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyordu.


#Mansur Yavaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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