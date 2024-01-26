CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile Parti Yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıktığı iddia edilmişti. Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk, CHP yönetiminin Etimesgut Belediye Başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi sonrası Yavaş'ın masayı terk ettiği duyurmuştu. Yavaş'ın İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istediği, talebinin kabul edilmemesi durumunda 'adaylıktan çekilirim' resti çektiği öne sürülmüştü.
Yavaş ile Beşikçioğlu geride kalan gün yan yana fotoğraf vermiş 'aramızda bir sorun yok' mesajı vermişti.
Etimesgut olmadı Mamak'ı verin
Mansur Yavaş istediği ismi aday yaptıramayınca başdanışman olarak atadı
Özarslan, Mamak’tan aday gösterilmeyince Yavaş, Özarslan’ı başdanışmanlığa atadı.