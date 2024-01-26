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CHP'de bu kez de 'Mamak' krizi çıktı: Mansur Yavaş istediği ismi aday yaptıramayınca başdanışman olarak atadı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istemiş, bu talep reddedilmişti. O dönem masayı terk ettiği belirtilen Yavaş, bu kez de Mamak'ta 'aday' krizi çıkardı. Özarslan, Mamak’tan aday gösterilmeyince Yavaş, Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:05 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 19:23 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel - Mansur Yavaş
Özgür Özel - Mansur Yavaş

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile Parti Yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıktığı iddia edilmişti. Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk, CHP yönetiminin Etimesgut Belediye Başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi sonrası Yavaş'ın masayı terk ettiği duyurmuştu. Yavaş'ın İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istediği, talebinin kabul edilmemesi durumunda 'adaylıktan çekilirim' resti çektiği öne sürülmüştü.

Yavaş ile Beşikçioğlu geride kalan gün yan yana fotoğraf vermiş 'aramızda bir sorun yok' mesajı vermişti.

Etimesgut olmadı Mamak'ı verin

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre;
Yavaş, bu kez de Mamak adayı olarak Özarslan'ı istedi fakat bu talep de parti yönetimi tarafından reddedildi.

Mansur Yavaş istediği ismi aday yaptıramayınca başdanışman olarak atadı

Özarslan, Mamak’tan aday gösterilmeyince Yavaş, Özarslan’ı başdanışmanlığa atadı.



#Mansur Yavaş
#CHP
#Etimesgut
#Mamak
#Mesut Özarslan
2 saat önce
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