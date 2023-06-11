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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun 'negatif duygu uyandıran siyasetçi' olduğunu gösteren anketi beğendi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğendi. Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyor.

10:57 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
İmamoğlu'nun dile getirdiği 'değişim' talebine Mansur Yavaş sessiz kalsa da sosyal medya hesabından mesajlar vermeye başladı.

İmamoğlu'nun dile getirdiği 'değişim' talebine Mansur Yavaş sessiz kalsa da sosyal medya hesabından mesajlar vermeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek sesle dile getirdiği 'değişim' talebine ABB Başkanı Mansur Yavaş sessiz kalsa da sosyal medya hesabından bu yönde mesajlar vermeye başladı.

Yavaş, resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun negatif duygu uyandıran iki siyasetçiden biri olduğunu gösteren anketi beğendi.

Kendisi 'en doğru aday' olarak gösterilmiş

Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösterildi.

Yavaş'ın beğendiği anket paylaşımının sonundaki
"Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…"
notu ise dikkat çekti.

CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık
CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" diyen Atıcı, Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. 2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan CHP'li Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.

#Mansur Yavaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
2 saat önce
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