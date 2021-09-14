Mansur Yavaş ve PKK sempatizanı Leyla Mustafa'ya aynı vakıftan ödül

Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında 2004 yılından bu yana belediye başkanlarına çeşitli ödüller veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıkladı.

Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" dedi.

PKK SEMPATİZANINA DA ÖDÜL VERDİLER

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen bu ödül için Yavaş, Asya kategorisinde yer alırken, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'nın sözde Eş Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın da aynı kategoride yer aldığı ve vakfın 2021 Dünya Belediye Başkanı Jüri Ödülü'nü Leila Mustapha'ya verdiği ortaya çıktı.

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AK Partili Şahin: Kurum önüne gelene ödül dağıtmış

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ödül için toplamda 32 belediye başkanının listeye alındığını ve bunlardan 12'sinin finalist olarak belirlendiğini, iki kişinin ise ödül kazandığını belirten Şahin, ödülün Rotterdam ve Grigny başkanlarına verildiğini ifade etti.

Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yani 12 finalistten sadece 2'si esas ödülü kazanmış, kalan 10 belediye başkanının ise 7'sine ekstra ödüller vermişler. Tabiri caiz ise bu kurum önüne gelene ödül dağıtmış. Muhtemelen mutlu olsunlar diye. Dünden beri görülen o ki bu epey de başarılı olmuş." ifadesini kullandı.

'Hizmet yok ama PR var'

"Verilen ekstra ödüllere de "jüri ödülü", "sürdürülebilirlik ödülü", "gelecek ödülü" gibi isimler vermişler. Mansur Yavaş da bunlardan birini almış."Jüri ödülü" alan isim ise, Suriye'de Rakka bölgesini işgal etmiş olan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Rakka Belediye Başkanı!" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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İşin özü; sosyal medyada yaşayan, Ankara’nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP’li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara’yı meşgul ediyor. Hizmete para YOK ama PR’a var!"

İşin özü; sosyal medyada yaşayan, Ankara’nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP’li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara’yı meşgul ediyor.



Hizmete para YOK ama PR’a var! — Fatih Şahin (@_fatihsahin) September 14, 2021

GÜNDEM Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse olurum