Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: İşte iflasın belgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sağ kolu hatta prensi olarak gösterilen İYİ Partili Mesut Özarslan, Meral Akşener'in 'savaş açıyorum' söylemi ve belediyedeki kirli çarkın ifşa olmasının ardından partisinden ayrıldı. CHP'den Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mesut Özarslan'ın PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde yaptığı ihaleler nedeniyle belediye iştirakini batırdığı anlaşıldı.

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştirak şirketlerinden Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosunun kontrolsüzlüğü PORTAŞ'ı batırdı.





İşte PORTAŞ'ın batık rakamları

2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ın şimdilerde CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın yönetimi süresince battığı ortaya çıktı. 2023 yılında PORTAŞ’ın 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan mali verilerde yer aldı.

AK Partili yıllara göre POSTAŞ'ın rakamları

2015 dönemi 20 Milyon 140 Bin Kar

2016 dönemi 5 Milyon 720 Bin Kar

2017 dönemi 15 Milyon 950 Bin Kar

2018 dönemi 1 Milyon 60 Bin Kar

AK Parti Dönemi içerisinde Toplam kar: 42 Bin 870 Bin TL





CHP'li Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan dönemi PORTAŞ

2023 dönemi 59 milyon 647 bin 720 lira zarar

PORTAŞ'ın karabilançosu sayıştay raporunda

PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet olarak yüklenen gecikme ve idari para cezaları ise şöyle:





Elektrik ve doğalgaz faturalarının son ödeme tarihinin geçirilmesi: 2 milyon 210 bin 827 lira





Sözleşmesinde teknik personel bulundurma şartı öngörülen bazı işlerde teknik personel bulundurulmaması: 123 bin 550 lira





Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçtikten sonra prim ödemesinde bulunulması: 16 Bin 160 lira.





Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Birimine yasal süresi geçtikten sonra işe giriş bildiriminde bulunulması: 7 bin 319 lira.





Bazı kira borçlarının zamanında ödenmemesi: Bin 955 lira.





Gelir tablosuna göre PORTAŞ'ın 28 milyon 648 bin Türk lira zararda olduğu anlaşıldı. Sayıştay'ın 2022 raporunda "Şirketin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımların incelenmesinde ödemeye ilişkin evraklar arasında piyasa fiyat araştırması yapıldığını gösterir bir belge veya tutanağın yer almadığı tespit edilmiştir" denildi.

Dolayısıyla CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sürecinde vaat ettiği 'Adrese teslim ihale olmayacak' sözlerinin arkasında durmadığı ortaya çıktı.

Akşener'in CHP'ye savaş açıyorum sözleriyle istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'a Yönetim Kurulu Başkanı Olan Özarslan, yine Akşener'in CHP'ye yönelik 'Savaş açıyorum' açıklamalarının ardından partiden istifa etmişti.





CHP Etimesgut örgütü ayağa kalktı Özarslan'ı istemediler

Bu istifa Özarslan’ı Yavaş’ın gözünde daha büyük bir konuma taşıdı. Mansur Yavaş'ın sağ kolu olan Özarslan, CHP'li başkanın da desteğiyle Etimesgut Belediye Başkanı olmak için kolları sıvamaya kalktı. Ancak CHP'nin Etimesgut örgütü, isyan bayrağını açtı. Özgür Özel'e dilekçe yazdı. Etimesgut örgütünün belge ile açıkça Özarslan'a karşı oldukları belirtildi.





CHP Etimesgut örgütünün mektubundan şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Genel Başkanımızdan ve partimizden Etimesgut Belediye Başkan adayını Etimesgutumuzu bilen emek veren CHP Etimesgut ailemizden bir arkadaşımızın belediye başkan adayı olarak belirlenmesini takdirlerinize arz ediyoruz”





Yer bulamadı en son Keçiören'den aday gösterildi

CHP’den de itirazlar olmasına rağmen, Yavaş’ın de desteğini arkasına alan Özarslan, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak gösterebildi.



