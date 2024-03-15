Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: İşte iflasın belgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sağ kolu hatta prensi olarak gösterilen İYİ Partili Mesut Özarslan, Meral Akşener'in 'savaş açıyorum' söylemi ve belediyedeki kirli çarkın ifşa olmasının ardından partisinden ayrıldı. CHP'den Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mesut Özarslan'ın PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde yaptığı ihaleler nedeniyle belediye iştirakini batırdığı anlaşıldı.
Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştirak şirketlerinden Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosunun kontrolsüzlüğü PORTAŞ'ı batırdı.
İşte PORTAŞ'ın batık rakamları
2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ın şimdilerde CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın yönetimi süresince battığı ortaya çıktı. 2023 yılında PORTAŞ’ın 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan mali verilerde yer aldı.
AK Partili yıllara göre POSTAŞ'ın rakamları
- 2015 dönemi 20 Milyon 140 Bin Kar
- 2016 dönemi 5 Milyon 720 Bin Kar
- 2017 dönemi 15 Milyon 950 Bin Kar
- 2018 dönemi 1 Milyon 60 Bin Kar
- AK Parti Dönemi içerisinde Toplam kar: 42 Bin 870 Bin TL
CHP'li Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan dönemi PORTAŞ
2023 dönemi 59 milyon 647 bin 720 lira zarar
PORTAŞ'ın karabilançosu sayıştay raporunda
Elektrik ve doğalgaz faturalarının son ödeme tarihinin geçirilmesi: 2 milyon 210 bin 827 lira
Sözleşmesinde teknik personel bulundurma şartı öngörülen bazı işlerde teknik personel bulundurulmaması: 123 bin 550 lira
Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçtikten sonra prim ödemesinde bulunulması: 16 Bin 160 lira.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Birimine yasal süresi geçtikten sonra işe giriş bildiriminde bulunulması: 7 bin 319 lira.
Bazı kira borçlarının zamanında ödenmemesi: Bin 955 lira.
Dolayısıyla CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sürecinde vaat ettiği 'Adrese teslim ihale olmayacak' sözlerinin arkasında durmadığı ortaya çıktı.
Akşener'in CHP'ye savaş açıyorum sözleriyle istifa etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'a Yönetim Kurulu Başkanı Olan Özarslan, yine Akşener'in CHP'ye yönelik 'Savaş açıyorum' açıklamalarının ardından partiden istifa etmişti.
CHP Etimesgut örgütü ayağa kalktı Özarslan'ı istemediler
Bu istifa Özarslan’ı Yavaş’ın gözünde daha büyük bir konuma taşıdı. Mansur Yavaş'ın sağ kolu olan Özarslan, CHP'li başkanın da desteğiyle Etimesgut Belediye Başkanı olmak için kolları sıvamaya kalktı. Ancak CHP'nin Etimesgut örgütü, isyan bayrağını açtı. Özgür Özel'e dilekçe yazdı. Etimesgut örgütünün belge ile açıkça Özarslan'a karşı oldukları belirtildi.
CHP Etimesgut örgütünün mektubundan şu ifadeler yer aldı:
Yer bulamadı en son Keçiören'den aday gösterildi
CHP’den de itirazlar olmasına rağmen, Yavaş’ın de desteğini arkasına alan Özarslan, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak gösterebildi.