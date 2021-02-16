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ANKARA

Mansur Yavaş’tan kar yağışı sonrası kapanan yollar için çözüm önerisi: Trafiğe çıkmayın

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası tuzlanmayan yollarda araçlar mahsur kaldı. Buzlanma nedeniyle kazalar meydana gelirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlardan araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Başkent Ankara’da, gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Belediye tarafından tuzlamanın yapılmadığı şehirde, buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Kaygan yollarda kazalar meydana geldi.

Başkent'e yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
OYNAT 00:55
Başkent'e yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Başkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Bazı araçlar ise kayan yollarda kaza yaptı.

Halkın çözüm beklediği Ankara’da, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, çözüm önerisi olarak vatandaşlardan araçlarıyla trafiğe çıkmamasını istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum” dedi.

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