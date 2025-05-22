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Mantar toplarken akrabasını vurdu: İfadesi herkesi şaşırttı

Mantar toplarken akrabasını vurdu: İfadesi herkesi şaşırttı

15:0722/05/2025, Perşembe
DHA
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mustafa K. (55), birlikte mantar toplamaya gittiği akrabası Hasan F.'yi (66) tüfekle vurarak ağır yaraladı. Mustafa K., ifadesinde söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Uluyayla köyü Kızılgöl mevkisinde meydana geldi. Mustafa K. ile akrabası Hasan F. birlikte ormana mantar toplamaya gitti. İddiaya göre, Mustafa K., yanlarına yaklaşan bir yabani hayvana av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan fişek, Hasan F.'ye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Hasan F., ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa K.'nin ifadesinde; yabani hayvana tüfekle ateş açtığını ve akrabası Hasan F.'yi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Mustafa K., jandarmadaki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.



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