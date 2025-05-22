Mantar toplarken akrabasını vurdu: İfadesi herkesi şaşırttı

Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Uluyayla köyü Kızılgöl mevkisinde meydana geldi. Mustafa K. ile akrabası Hasan F. birlikte ormana mantar toplamaya gitti. İddiaya göre, Mustafa K., yanlarına yaklaşan bir yabani hayvana av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan fişek, Hasan F.'ye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.