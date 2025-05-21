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15 yaşındaki çocuk, evine dönmek isteyen arkadaşını havalı tüfekle vurdu

15 yaşındaki çocuk, evine dönmek isteyen arkadaşını havalı tüfekle vurdu

23:5321/05/2025, Çarşamba
DHA
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12 yaşındaki çocuğun, arkadaşı tarafından vurulduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
12 yaşındaki çocuğun, arkadaşı tarafından vurulduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk, güvercinlerini göstermek için evine götürdüğü 12 yaşındaki arkadaşının evine dönmek istemesiyle havalı tüfekle bacağından vurdu. Yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da ortaokul öğrencisi Y.Ç. (15), güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı Derman Ali Yerli'yi (12) havalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7'nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli'yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli'nin annesi Filiz Yerli, “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim' diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim' deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

Polis ekipleri Y.Ç.'yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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