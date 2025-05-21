Aksaray'da 100 suçtan 94 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yıllardır aranan ve yakalanamayan E.G. (51) isimli kadının peşine düşen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

Dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi birçok suçun yer aldığı 100 ayrı suç kaydı olan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadına yönelik önce teknik takip yaparak kısa sürede yerini belirleyen asayiş ekipleri daha sonra fiziki takip başlattı.