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Aksaray'da 100 suçtan 94 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Aksaray'da 100 suçtan 94 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

08:2121/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
IHA
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51 yaşındaki E.G.
51 yaşındaki E.G.

Aksaray'da 100 suç kaydından 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 yaşındaki E. G. yakalandı. Adeta

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yıllardır aranan ve yakalanamayan E.G. (51) isimli kadının peşine düşen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.


Dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi birçok suçun yer aldığı 100 ayrı suç kaydı olan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadına yönelik önce teknik takip yaparak kısa sürede yerini belirleyen asayiş ekipleri daha sonra fiziki takip başlattı.


YAKALANDI

Yaklaşık 1 hafta süren takiplerin ardından yeterli delile ulaşan asayiş ekipleri operasyon için düğmeye bastı.


Tacin Mahallesi'ndeki saklandığı daireye yönelik operasyon yapan polis ekipleri kadını evde yakalayarak gözaltına aldı


Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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