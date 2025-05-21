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Polis 'dur' deyince kaçan ve alkollü yakalanan sürücüden gazetecilere tehdit: 'Burnunu kırarım, öldürürüm'

Polis 'dur' deyince kaçan ve alkollü yakalanan sürücüden gazetecilere tehdit: 'Burnunu kırarım, öldürürüm'

10:5421/05/2025, Çarşamba
IHA
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Takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte polis otosu başına getirilen sürücü alkol kontrolünden geçirildi.
Takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte polis otosu başına getirilen sürücü alkol kontrolünden geçirildi.

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan hem alkollü hem de ehliyetsiz sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Burnunu kırarım, öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulundu.

Aksaray’da kent merkezine bağlı Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, denetim yapan trafik polislerini görünce kaçmaya başladı.


Dur ihtarı verdikleri sürücünün kaçmayı sürdürdüğünü gören ekipler, aracın peşine takıldı.


Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca polisin aracı kıstırması sonucu kısa sürede son bulurken, araçtan indirilen Y.K.D. (21) polis ekiplerine direndi.




HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETSİZ

Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.


Takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte polis otosu başına getirilen sürücü alkol kontrolünden geçirildi.


Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 0.84 promil alkollü çıkarken, yapılan sorgulamasında ehliyetinin de olmadığı belirlendi.


"SENİN BURNUNU KIRMAZ MIYIM"

Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edilen sürücünün aday sürücü olması nedeniyle ehliyetinin tamamen iptal edildiği belirlendi.


İşlemleri yapıldığı esnada kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden sürücü önce tepki gösterdi, sonra da "Ben seni yakalayıp burnunu kırmaz mıyım?" dedi.


KAFASINI EKİP OTOSUNA VURDU

Basın mensuplarına hakaret ve küfürler yağdıran alkollü sürücü, polis aracının camına kafasını vurup tepki gösterdi.


Polis aracından indirilip aracın kafes kısmına alınmak istenen sürücü indiği esnada basın mensubuna tekme atarak koluna vurdu.


"
ÖLDÜRÜRÜM
"

Araç içerisinde ise gazeteciye "Öldürürüm" diyerek tehditler savurdu.


Yaşananlar anbean kameralara yansırken, sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak gibi çeşitli maddelerden yaklaşık 45 bin lira ceza kesildi.


GAZETECİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Küfür, hakaret ve darbe maruz kalan gazeteci ise sürücüden şikayetçi oldu.


Gözaltına alınan sürücü Aksaray Polis Merkezine götürülürken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.


Gazeteciye yönelik ise önleyici koruma tedbiri uygulandı.



#aksaray
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