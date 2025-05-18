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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı

10:4118/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kırıkkale'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V. idaresindeki 09 HV 980 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atan araç hurdaya dönerken, sürücü M.V. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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