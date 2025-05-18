Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V. idaresindeki 09 HV 980 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atan araç hurdaya dönerken, sürücü M.V. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.