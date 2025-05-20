Fren yerine gaza basan sürücü lise öğrencisini otomobilin altına aldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadıköy beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. , yönetimindeki otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.