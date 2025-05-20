Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fren yerine gaza basan sürücü lise öğrencisini otomobilin altına aldı

Fren yerine gaza basan sürücü lise öğrencisini otomobilin altına aldı

19:1420/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Otomobili park ederken sürücünün fren yerine gaza basması sonucu genç kız aracın altında kaldı.
Otomobili park ederken sürücünün fren yerine gaza basması sonucu genç kız aracın altında kaldı.

Yalova'da bir sürücü aracı park ederken fren yerine gaza bastı, olay sırasında kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki Sena Nur Şahin ise aracın altında kaldı. Genç kızı aracın altından kazayı gören çevredeki vatandaşlar çıkarttı.

Yalova'nın Kadıköy beldesinde, fren yerine gaza basan E.G. isimli kadın sürücü kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'i (18) otomobilin altına aldı. Ağır yaralanan genç kız hastanede entübe edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kıza aracın çarptığı görüntüler.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadıköy beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. , yönetimindeki otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aracın altında kalan genç kıza ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kazaya neden olan sürücü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Kaza
#Şoför
#Yalova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurları 20 Mayıs 2025: Dolar, Sterlin ve Avro ne kadar oldu? Gün sonu verileri açıklandı