Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Hatalı sollama yapan sürücü kazaya neden oldu: Ani manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı

Hatalı sollama yapan sürücü kazaya neden oldu: Ani manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı

15:4320/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kazada can kaybı yaşanmadı.
Kazada can kaybı yaşanmadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Otomobile çarpmamak için Fatma D.'nin (36) ani manevra yaptığı aracı şarampole yuvarlandı. Fatma D. yaralanırken, kaza araç kamerasına yansıdı.

Fatma D., aynı yöne giden sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobile çarpmamak için yönetimindeki 44 AB 067 plakalı otomobille manevra yaptı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada Fatma D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza, bir otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı renkli otomobilin önce sağ şeride, önüne bir TIR çıkınca da aniden sol şeride geçtiği, arkasından gelen Fatma D. idaresindeki otomobilin de çarpmamak için manevra yaptığı anlar yer aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#batman
#kozluk
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! TÜİK tek tek açıkladı il olmaya en yakın ilçe isimleri...