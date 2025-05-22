4 ay önce boşanmışlardı: Eski kocasını sokakta vurdu

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.S. eski kocası E.N. ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı.