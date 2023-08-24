Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleştirme Puan Sıralamasında Türkiye’de Önlerde

Üniversite adayı gençlerin tercihleri doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yüzbinlerce genç hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşmiş olmanın mutluluğunu yaşarken üniversiteler de yeni öğrencilerini karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bu kapsamda Mardin’in tek Üniversitesi olan Mardin Artuklu Üniversitesi de ÖSYM Tercih Kılavuzunda yer alan ve lisans düzeyinde eğitim veren Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarına yeni öğrencilerini aldı.

ÖSYM Yerleştirme Verilerine Göre MAÜ Lisans Bölümleri Ön Sıralarda

Yerleştirmelerin yapıldığı öğrenci yerleştirme taban puanlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi, öğrenci alan birçok bölümüyle Türkiye Geneli Üniversiteler arasında ön sıralarda yer aldı.

MAÜ, ÖSYM’nin açıkladığı 2023 YKS verilerine göre öğrenci alan bütün bölümlerinde ön sıralarda yer alarak birçok üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

Ülkemizde bulunan bütün Devlet Üniversiteleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 8. Sırada, Turizm Rehberliği Bölümü 8. Sırada, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 15 Sırada yer aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 17. Sırada, Hemşirelik Bölümü 24. Sırada, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 39. Sırada yer aldı.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Türkiye geneli Mimarlık öğrencisi 60 üniversite arasında 13. sırada yer aldı.

Tıp Öğrencisi alan 103 Tıp Fakültesi arasında taban puan yönünden listeye 92. sıradan giriş yapan Mardin Tıp Fakültesi de 11 Tıp Fakültesini geride bıraktı. En yüksek puanı alan öğrencilerin tercihleri göz önünde bulundurulduğunda ise Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’den öğrenci alımı yapan 103 Tıp Fakültesi arasında listeye 81. sıradan giriş yaparak uzun yıllardır öğrenci alan 22 Tıp Fakültesini geride bıraktı.

İslami İlimler Fakültesi aynı programda öğrenci alan 38 üniversite arasında 9. Sırada bulunurken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 79 Üniversite arasında 37. Sırada, İşletme Bölümü 39. Sırada, Siyaset Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 6. Sırada bulundu.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanında eğitim veren Yabancı Diller Yüksekokulu da lisans düzeyinde 9. Sırada yer aldı.

MAÜ’nün Ön Lisans Bölümleri de Öğrencilerin Tercih Listesinde Üst Sıralarda Yer Aldı

Lisans düzeyinde öğrenci alan bölümlerin yanı sıra ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştiren birçok MAÜ Programı da yerleştirme taban puanlarına göre Türkiye Geneli önemli sıralarda yer aldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümlerinden Çocuk Gelişimi bu bölümde öğrenci alan 53 devlet üniversitesi arasında 16. Sırada yer alırken Diş Protez 10. Sırada, İlk ve Acil Yardım 80 Üniversite arasında 32. Sırada, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 77 Üniversite arasında 23.Sırada, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 4. Sırada, Yaşlı Bakım bölümü de 61 Üniversite arasında 11. Sırada yer aldı.

Evde Hasta Bakımı öğrencisi alan 13 üniversite arasında ise Mardin Artuklu Üniversitesi 1. Sırada yer almayı başardı.

Merkez ve ilçelerde bulunan bütün Meslek Yüksekokullarında da aynı başarıyı gösteren Mardin Artuklu Üniversitesi 2023 YKS Yerleştirme sürecini tam kapasite ile kapatmış oldu.

Özcoşar: MAÜ Ülke Geneli Tercih Edilen Bir Üniversite Oldu

Bünyelerinde bulunan lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştiren bütün bölümlerin ülkemiz geneli öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmiş olduğunu gördüklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu başarıdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şimdiden yeni öğrencileriyle buluşacak olmanın heyecanını MAÜ Ailesi olarak yaşadıklarını anlatan Özcoşar, öğrencilerle birlikte geleceğe başarılı adımlarla yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.







