Gündem Mardinde 420 parça tarihi eser ele geçirildi
MARDİN

Mardin'de 420 parça tarihi eser ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı dönemlere ait 420 parça tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Mardinde 420 parça tarihi eser ele geçirildi
Ele geçirilen tarihi eserler.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir adreste arama gerçekleştirildi.

İHA

Aramada, Neolotik, Roma, Bizans, İslam olmak üzere farklı dönemlere ait bakır ve bronz sikke, metalden yapılmış ok, mızrak ucu, kandil, sürahi, buhurdan, ikona ve heykelcik, çeşitli formlarda pişmiş toprak seramik kap, kolye parçası, mızrak ve ok ucu yapımında kullanılan taşlar ile yaklaşık 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen hayvan ve insan figürlü heykelcik, takı, pişmiş toprak, seramik olmak üzere 420 parça tarihi eser ile 86 uyuşturucu hap ve 4 fişek ele geçirildi.

İHA

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

Servet değerinde: Tarihi operasyonla ele geçirildi, göz kamaştırıyor
FOTOĞRAF 28
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik \"Anadolu\" adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı.
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Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor.
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.
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Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti.
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'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Servet değerinde: Tarihi operasyonla ele geçirildi, göz kamaştırıyor
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi.


Yunanistana kaçacaklardı

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