Gündem Mardinin 18 mahallesinde PKK operasyonu Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
MARDİN

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Mardin'in 18 mahallesinde PKK operasyonu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik hem içeride hem de dışarıda gerçekleştirilen operasyonlar ile darbe üstüne darbe vuruluyor. Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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