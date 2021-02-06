Gündem Mardinde uyuşturucu operasyonu Firari yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
MARDİN

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: Firari yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Mardin'de'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda satışa hazır esrar, eroin ve hap ile 36 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, firari hükümlü, yatak odasındaki televizyonun arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Firarinin, tekerlekli mekanizma ile hareket ettirilebilen gizli bölmede saklandığı ortaya çıktı.
Firarinin, tekerlekli mekanizma ile hareket ettirilebilen gizli bölmede saklandığı ortaya çıktı.

Mardin'de Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo esrar, satışa hazır 89 fişek eroin, 230 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik ve uyuşturucu satışından kazanıldığı öğrenilen 36 bin TL ele geçirildi.

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Özel bölme yapmış

Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yatak odasındaki duvar kısmında televizyonun arkasına yaptırdığı, tekerlekli mekanizma ile hareket ettirilebilen gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheliden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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