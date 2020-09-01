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Gündem Mardinde Yıldırım-8 Savur operasyonu 1831 personel katılıyor
MARDİN

Mardin'de Yıldırım-8 Savur operasyonu: 1831 personel katılıyor

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Mardin'de Yıldırım-8 Savur operasyonu başlatıldı. Operasyona 1831 personel katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığınca terör örgütüne yönelik Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı.

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Operasyona, komando, özel harekat ve güvenlik korucularından 1831 personel ve 122 operasyonel tim katıldı.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Polis her yerde o aracı arıyor: Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
FOTOĞRAF 11
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Adana Kozan’da gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında polis vatandaşların huzur ve güveni için mesai yaptı.
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Saat 21.00 ve 24.00 saatleri kozanda bir çok farklı noktada uygulama gerçekleşirken huzur ve güven uygulaması ekipleri açık alanlarda da uygulama gerçekleştirdi.
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Uygulamada 619 kişinin GBT sorgusu yapılırken 124 araç denetlendi.
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Uygulamada 9 araca 4 bin 292 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.
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Arama kaydı olan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada polis ekipleri abartı egzoz kontol, araç film camı, maske sosyal mesafe unsurları da denetledi.
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Uygulamayı fark eden 01 PF 104 plakalı Renault marka bir araç içinde bulunan sürücü uygulamayı fark etmesi üzerine geri vites ile kaçarak aracı fark eden motosikletli polis ekibine çarpıp kaçtı.
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Polis ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan aracı arıyor.
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Polis her yerde o aracı arıyor: Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis çok sayıda noktada araçları durdurarak arama yaptı. Bir sürücü ise polisleri fark edip uygulamadan kaçmak için trafiğin tersi yönde hareket ederken, kendisini takip eden motosikletli polise de çarparak kaçmayı başardı. Adana polisi her yerde o aracı arıyor.


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