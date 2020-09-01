Mardin'de Yıldırım-8 Savur operasyonu: 1831 personel katılıyor

Uygulamayı fark eden 01 PF 104 plakalı Renault marka bir araç içinde bulunan sürücü uygulamayı fark etmesi üzerine geri vites ile kaçarak aracı fark eden motosikletli polis ekibine çarpıp kaçtı.

Arama kaydı olan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada polis ekipleri abartı egzoz kontol, araç film camı, maske sosyal mesafe unsurları da denetledi.

Saat 21.00 ve 24.00 saatleri kozanda bir çok farklı noktada uygulama gerçekleşirken huzur ve güven uygulaması ekipleri açık alanlarda da uygulama gerçekleştirdi.

Adana Kozan’da gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında polis vatandaşların huzur ve güveni için mesai yaptı.

Polis her yerde o aracı arıyor: Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis çok sayıda noktada araçları durdurarak arama yaptı. Bir sürücü ise polisleri fark edip uygulamadan kaçmak için trafiğin tersi yönde hareket ederken, kendisini takip eden motosikletli polise de çarparak kaçmayı başardı. Adana polisi her yerde o aracı arıyor.