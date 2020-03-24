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ANKARA

Marketlere müşteri sınırlaması: En az bir metre mesafe olacak

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında marketlere ve toplu taşımaya kısıtlamalar getirdi. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Müşteriler aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde alışveriş yapacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Müşteriler 1 metre mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılacak.
Müşteriler 1 metre mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılacak.

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha yayınladı. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Bakanlığın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

09:00-21:00 ARASINDA AÇIK KALACAK

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

BELİRLİ SAYIDA MÜŞTERİ ALINACAK

  • Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

Sağlık Bakanı Koca: İyileşen vakalarımız var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız
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Sağlık Bakanı Koca: İyileşen vakalarımız var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İyileşen vakalarımız var. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek isterim. Bugün itibariyle sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçlarında yoğun bakımdaki hastalarımıza başlandığını da belirtmek isterim' dedi.

TOPLU TAŞIMA YÜZDE 50 BOŞ OLACAK

İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.”

KOLLUK BİRİMLERİ DENETLEYECEK

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.”

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