Markette kafede kedi köpek olmaz

Belediyelerin sahipsiz hayvanlar konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi, yalnızca sokak güvenliğini değil, gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Market, kafe, restoran ve mağazalarda kontrolsüz şekilde bulunan kedi ve köpekler, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, restoran, kafe ve mağazalarda bulunan hayvanların bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Kedi ve köpeklerden insanlara kuduz, kedi tırmığı hastalığı, salmonella, kampilobakter, leptospiroz, mantar enfeksiyonları ile kist hidatik ve toksoplazmoz gibi paraziter hastalıkların bulaşabildiğini ifade eden Turhan, kist hidatik etkeninin köpek dışkısıyla çevreye yayıldığını söyledi.

SALYA İLE BULAŞIYOR

Köpeklerin tüylerine tutunan parazit yumurtalarının, temas sonrası eller yıkanmadan ağza götürülmesiyle bulaşabileceğini belirten Turhan, “Bu hastalıkların bir kısmı doğrudan temasla, bir kısmı ise kirli yüzeyler, dışkı, salya veya kontamine gıdalar aracılığıyla bulaşabilir” dedi. Hayvanların mutfak alanlarına, açıkta bekleyen yiyeceklere veya servis ekipmanlarına yaklaşmasının, mikropların yayılma riskini artırdığını ifade eden Turhan, işletmelerin gıda alanlarında hayvan temasını önleyen net kurallar belirlemesinin hem müşteri güvenliği hem de işletme itibarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

GIDA OLAN YERDE HAYVAN YASAK

Güvenli Sokaklar Derneği Üyesi Avukat Devrim Koçak da halk sağlığı ve güvenliğinin korunmasının devletin temel görevlerinden biri olduğunu belirtti. Kamuya açık alanlarda kontrolsüz hayvan bulunmasına izin verilemeyeceğini kaydeden Koçak, anayasa ve ilgili mevzuat hükümlerine işaret ederek, özellikle gıda üretimi, sunumu ve satışı yapılan işletmelerde başıboş hayvan bulunmasının mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

Gıda Hijyen Yönetmeliği'nin tüketiciyi korumayı amaçladığını hatırlatan Koçak, gıdanın üretimden tüketime kadar geçen tüm aşamalarında hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiğini ifade etti: “Gıda üretimi, sunumu ve satışı yapılan alanlarda sahipli ya da sahipsiz fark etmeksizin hayvanların bulunması yasaktır. Masalarda, koltuklarda, tezgâhta, restoran ve kafe içlerinde yayılıp yatan, gıda artıkları yiyen başıboş hayvan manzaralarının engellenmesi, önlenmesi gerek.”

ŞİKÂYETLER DİKKATE ALINMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hizmete sunulan “Güvenilir Gıda-Denetim Elinde” uygulaması üzerinden yapılan ihbarların etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Koçak, fotoğraf ve video kaydıyla yapılan şikâyetlere rağmen denetimlerde olumsuzluk tespit edilmediğinin bildirilmesine tepki gösterdi: “Vatandaşların sunduğu fotoğraf ve videoların aksine denetim raporlarında hayvan bulunmadığının belirtilmesi, hayatın olağan akışına aykırıdır. İhlalin belgelenmesi halinde gerekli yaptırımlar uygulanmalı. Şikâyetler ‘Hayvan bulunamadı’ gerekçesiyle kapatılmamalı. Güvenilir gıda ve güvenilir sokaklar lüks değil, temel insan hakkıdır.”











