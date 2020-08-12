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İSTANBUL

Marketten çaldıkları eşyaları başka markete satıyorlar

Arnavutköy'de marketten çaldıkları sigaraları başka marketlere satan hırsızlar yakayı ele verdi. Polisin titiz çalışması sonucu, marketlere girerek hırsızlık yapan 3 kişiden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Marketten çalıp başka markete satıyorlardı.
Marketten çalıp başka markete satıyorlardı.

Arnavutköy'de son dönemlerde marketlerde yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağı Güvenlik Büro Amirliği tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı.
  • İlçede hırsızlık yapılan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Güvenlik Büro Ekipleri, girdikleri market ve büfelerden sigara ve para çalan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Çaldıkları sigaraları yine ilçedeki başka marketlere ucuz fiyata satan hırsızların her hamlesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı.

Sigara hırsızlarının peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerden Y.A'yı Yunus Emre Mahallesi'nde yakalayarak göz altına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Y.A, adliyeye sevk edildi. Hakkında çok sayıda suç dosyası bulunan Y.A, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı.

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