Gündem Marmara Denizinde avlanan balıkçılar denetlendi 13 ton balığa el konuldu
İSTANBUL

Marmara Denizi’nde avlanan balıkçılar denetlendi: 13 ton balığa el konuldu

Marmara Denizi’nde avlanan balıkçılar denetlendi: 13 ton balığa el konuldu

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetimlerde 13 ton balığa en konulurken 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Denetimlerde yasal boyu altında avlanan balıkçılar tespit edildi.
Denetimlerde yasal boyu altında avlanan balıkçılar tespit edildi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Balık denetiminde 13 ton balığa el konuldu. Şok baskında 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetim çalışmalarına Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve deniz polisi de eşlik etti. Sahil Güvenlik polisleri denetim yaptığı her tekneye Türk Bayrağı hediye etti. Teknelere giren ekipler ruhsat kontrolü, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları ve ışıkla avcılık kontrolleri yaptı. Balıkların boylarını ve avlanma zamanlarını denetleyen ekipler, kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde toplam 13 ton balığa el konuldu. Ayrıca 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

DHA
Denetimlerde toplam 13 ton balığa el konuldu. Ayrıca 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

Hem karadan hem de denizden yapılan denetimlerde 289 kasa istavrit, 1 kasa dil, 2 kasa sazan, 90 kasa mezgit, 409 kasa kefal, 63 kasa hamsi, 2 kasa bakalyaro, 75 kasa barbun ve 2 kasa lüfer ele geçirilerek 13 ton balığa el konuldu.

DHA
Denetimlerde toplam 13 ton balığa el konuldu. Ayrıca 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin yıl boyu 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirtti.

"Yasak boyu olan balıklara el koyma işlemi gerçekleştirdik"

El koyulan balıkların mülkiyetini kamuoyuna geçirip milli emlak vasıtasıyla satışlarının gerçekleştirildiğini söyleyen Karaca, "Gürpınar Su Ürünleri Halinde yaptığımız denetimlerde yasal boyu altında avlanan balıkçıları tespit ettik. Bu balıklara el koyma işlemi gerçekleştirdik. El koyduğumuz mülkiyetini kamuoyuna geçirip milli emlak vasıtasıyla satışlarını gerçekleştiriyoruz. Eğer satışlar olmazsa satış çıkmazsa hayır kurumlarına bağışlıyoruz ama oda olmazsa imha ediyoruz. El koyduğumuz balıklar; hamsi balığı 9 santimetre olması gerekirken yaklaşık 5-6 civarında tespit ettik. Barbun, İstavrit, Mezgit balıklarında da yasal boy 13 santimetre olması gerekirken yasal boyun altında olduğu için el koyduk” şeklinde konuştu.

DHA
Denetim çalışmalarına Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve deniz polisi de eşlik etti. Sahil Güvenlik polisleri denetim yaptığı her tekneye Türk Bayrağı hediye etti.

"Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasında da sürdürüyoruz"

Yapılan denetimlerin hem tüketiciyi hem de balıkçıları korumak için yaptıklarını dile getiren Karaca, “Bir balığa hayatında bir kere üreme fırsatı vermemiz lazım ki sürdürülebilir şekilde balıkçılık faaliyetini gerçekleştirelim. Yaptığımız denetimler hem tüketiciyi korumak hem de balıkçıyı korumak için yapıyoruz. Balıkçılarda kendilerinden sonraki nesiller balıkçılık faaliyetini sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Denizde ve karada İstanbul ilinde 8 karaya çıkış noktamız var. Denetimleri Su Ürünleri Halinde yapıyoruz. Ayrıca ürünlerin son tüketiciye iletildiği perakende satış noktalarında da 7 gün 24 saat esasında da çalışmalarımızı ve denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

DHA
Denetimlerde toplam 13 ton balığa el konuldu.

"İkinci bir yasak av sonucunda hapis cezaları gelecek"

Yasak avlanan balıkçılara hapis cezası geleceğini açıklayan Karaca, “2019 yılı içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmış durumdayız. Yeni Su Ürünleri Yasasıyla çok daha etkin ve verimli denetimler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Değişen Su Ürünleri Yasasıyla cezalar biraz daha ağırlaşacak. Yasanın çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve meclisimize bizi sahada daha güçlü kılacağı için teşekkür ediyoruz. Fiilin yasa dışı yerde boy, zaman ve yer yasaklarına uymayan balıkçılarımıza daha ağır cezalar getiriyor. Ayrıca tekerrür etmesi sonucunda hapis cezaları gelecek” diye konuştu.

"13 ton balığa yasal boyda avlanmadığı için el koyduk"

14 kişiye idari para cezası uyguladıklarını açıklayan Karaca, “Yaptığımız denetimin sonunda yaklaşık olarak dokuz yüz kırk üç kasa çeşitli balıklara hamsi, sazan, kefal, istavrit gibi balıklara el koyduk. Yaklaşık olarak on üç ton balığa yasal boyda avlanmadığı için el koyduk. Yarın itibarıyla Milli Emlak kanalıyla mülkiyeti kamuya geçirip satışlarını gerçekleştireceğiz. On dört kişiye de idari para cezası uygulandı” ifadelerinde bulundu.

Marmara Denizi'nde balık avı denetimi
FOTOĞRAF 9
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Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.
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Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.
Title
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şunları söyledi:
Title
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şunları söyledi:
Title
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizle beraber denizde denetim gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Gürpınar Su Hali'nde yasal boyun altında avlanan balıkları tespit ettik. Bu balıklara el koyma işlemi gerçekleştirdik. Hamsi var bir miktar. 9 santimetre olması gerekirken yaklaşık 5,6 santimetre civarında tespit ettik bunlara el koyduk.
Title
Ayrıca barbun, istavrit ve mezgit balıklarında yasal boyut 13 santimetre olması gerekirken yasal boyutun altında olanlara el koyduk. Yüklü miktarda kefal balığı 35 santimetre olması gerekirken, yasal boyutun altında avlandığını tespit ettik. Yine bir miktar dil balığına el koyduk. Ayrıca sazan balıkları 40 santimetre olması gerekirken yasal boyutun altında olanlara el koyduk.
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2018 ve 2019 yılındaki denetimlerle de ilgili bilgi veren Karaca, 2018 yılında yaklaşık 10 bin kişiye denetim yaptık. 297 kişiye 503 bin TL idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 70 ton civarında balığa da el koyduk. 2019 yılı içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Şunu söyleyebilirim ki, geçen yılki çalışmalarımızın üzerine çıkmış durumdayız. Yeni su ürünleri yasasıyla cezalar biraz daha ağırlaşacak dedi.
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El konulan ürünler; 289 kasa istavrit, 1 kasa dil balığı, 2 kasa sazan, 90 kasa mezgit, 409 kasa kefal, 63 kasa hamsi, 2 kasa bakalyaro, 75 kasa barbun, 2 kasa lüfer. Toplamda 12 bin 713 kilogram balığa el konulduğu öğrenilirken, denetimler sonucu 14 işletmeye de yasal işlem uygulandı.
Title
Marmara Denizi'nde balık avı denetimi
Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin evraklarını inceledi, yasal boyutun altında olan balıklara el konuldu.


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