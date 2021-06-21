Marmara müsilajla mücadele ederken İBB bir arıtma tesisini daha yatırım planından çıkardı

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile birlikte uzmanlar arıtma tesislerinin kritik önemine vurgu yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtma Tesisi'ne dönüşümünü 2 yıldır beklettiğini Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın açıklamalarıyla duyurmasının ardından İBB Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, yanıltıcı bir paylaşımda bulundu.

Ongun, "2017'de Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'ne, biyolojik ünite ilavesi kararı alınmış, 25 Nisan 2018'de de bu projenin ihalesi iptal edilmiştir. Sizin dönemde yani! Bu projeye İBB Meclisi'nde dış kredi onayı da çıkmamıştır!" iddiasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Murat Ongun'un iddiaları sonrasında Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar konunun detaylarını paylaştı. Birpınar yaptığı paylaşımda Ongun'un iddialarını şu şekilde cevap verdi:

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Kadıköy Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya dönüşümü için başlatılan projeyi de kapsayan imar planlarını önceki Kadıköy Belediye'si Mahkemeye başvurarak iptal ettirdi! Danıştay sürecinde. . Yani planlar geçerli.

Ancak İBB'nin 16 Temmuz 2020 tarihli 'Yatırım Revize Planı' ile Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ilişkin proje yatırım planından çıkarıldı. Tesis için herhangi bir yatırım talebi ya da kredi talebinde de bulunulmadı!

İleri biyolojik arıtma tesislerinin inşası da olmak üzere İSKİ'ye geçen yıl İBB Meclisince 4,5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Bu yetki neden kullanılmıyor?

Marmara'ya en büyük deşarjı İstanbul yapıyor. Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günlük 830 bin metreküp. İstanbul'un atık sularının yüzde 25'i Kadıköy'den veriliyor. Buna rağmen Kadıköy Belediyesi bu dönüşümü neden yapmıyor ve İBB neden yatırım planından çıkarıyor?

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İBB, Kadıköy Atıksu Deniz Derin Deşarjı 2'inci kademe inşaatı için 100 milyon TL dış kredi talebinde bulundu, talep onaylandı. Kadıköy'e kirlilik potansiyeli yüksek atıksuyun derin deniz deşarjı yerine neden Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımına öncelik verilmiyor?

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